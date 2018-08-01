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Главная » Общество » В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами
Советы от Ульяны Супрун

В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами

В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами
Фото из открытых источников

Украинцы могут подписаться на рассылку новостей здорового человека от Министерства здравоохранения

01.08.18 291
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Министерство здравоохранения приняло решение информировать украинцев о здоровом образе жизни с помощью рассылки тематических электронный писем.

Об этом и.о. министра Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, лучшая инвестиция - это инвестиция в здоровье! Она считает, что когда речь идет о здоровом образе жизни - в него не надо вкладывать много денег. Зато надо инвестировать больше времени и усилий, чтобы, в частности, регулярно заниматься спортом, не есть много сахара и соли, не иметь вредных привычек (как алкоголь или курение), находить время на полноценный сон, не забывать пить воду и вакцинироваться. 

"Мы вам постоянно будем помогать стать здоровее трансформацией системы здравоохранения. И будем напоминать о здоровом способе жизни публикациями на наших ресурсах. А если у вас нет времени листать ленту - подпишитесь на рассылку новостей здорового человека от Министерства здравоохранения", - написала Супрун.  

Для этого следует перейти по ссылке и оставить адрес своего электронного ящика. Также глава Минздрава призвала сообщать в комментариях, что именно интересует сторонников здорового образа жизни.  

Кроме того, пресс-служба Министерства здравоохранения уточняет, что в Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни. Соответствующий Национальный план мероприятий по  профилактике неинфекционных заболеваний был принят Кабинетом Министров.

"Минздрав Украины вместе с другими министерствами начинает долговременную национальную кампанию для предотвращения неинфекционныхм заболеваний. В первую очередь, речь идет о разработке и реализации информационной политики и проведении масштабной разъяснительной работы в отношении основных факторов риска неинфекционных заболеваний (табакокурения, употребления алкоголя, нездорового питания, недостаточной физической активности и тому подобное) и их последствий для здоровья", - говорится в сообщении.

Ранее и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала советы, как сохранить спину здоровой

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