SOS будущее. Наталья Заболотная — о том, как спасти Украину от гуманитарного дефолта

Экс-директор "Мыстецького арсенала" Наталья Заболотная рассказала Фокусу для чего создала Фонд гуманитарного развития, что такое "подарок на гріх" и как оценить рентабельность в гуманитарной сфере

Отсутствие внятной гуманитарной политики в Украине — многолетний предмет рассуждений экспертов и популярная тема для всевозможных круглых столов. Профессиональная культурная среда предлагает множество векторов и механизмов формирования такой политики, но все политические силы, приходящие к власти, отодвигают её на периферию своих интересов.

Не так давно с инициативой создания государственного Фонда гуманитарного развития Украины выступила Наталия Заболотная, экс-директор музейного комплекса "Мыстецький арсенал". Поскольку законопроект о фонде не получил необходимой поддержки в парламенте, Заболотная основала и возглавила собственный Фонд гуманитарного развития, который в июне этого года организовал в Каневе первый международный гуманитарно-экономический форум UKRAINIAN ID на тему "План на завтра: стратегия успешной страны".

— Как возникла идея фонда?

– Будучи еще директором "Мыстецького арсенала", я задумывалась: почему правительства других европейских стран финансируют модернизацию музеев, создают современные культурные пространства, а у нас тот же "Арсенал", пережив четырёх президентов, не может сдвинуться с мёртвой точки?

— Но ведь при вас он начал активно работать

—Да, но это произошло не благодаря государству, это, так сказать, моя история невозможного. "Арсенал" по-прежнему остаётся объектом незавершённого строительства: его сдали во временную эксплуатацию, приспособив стройку к экспонированию произведений искусства. Тогда я рассчитывала, что это на один, максимум два года. "Арсенал" — это мечта о титульном музее страны, который Украина, будучи одним из самых крупных государств мира, не имеет.

Правительства других стран много вкладывают в культуру, используя её, с одной стороны, как инструментарий развития благополучного общества, а с другой — как огромную индустрию, привлекающую мировой туризм и пополняющую госбюджет. С командой единомышленников мы проанализировали стратегии различных стран, наиболее успешной из которых нам показалась модель Великобритании. 23 года назад там был принят закон о Фонде добрых дел. За это время в гуманитарную сферу вложено около 40 млрд фунтов стерлингов. Фонд наполняется отчислениями от монополиста азартного бизнеса — национальной лотереи Великобритании. Таким образом, финансирование гуманитарной сферы является защищённой статьей. А по сути своей — это инвестиции в безопасность общества.

"Мыстецький Арсенал" — это мечта о титульном музее страны, который Украина, будучи одним из самых крупных государств мира, не имеет

Я неоднократно акцентировала внимание на том, что нельзя недооценивать отсутствие стратегии социокультурного развития общества: это приводит к трагическим последствиям, включая сепаратизм. Если не вести постоянный культурный диалог с обществом, люди перестают ощущать сопричастность к своей стране. А если государство не занимается культурой собственных граждан, их культурой начинает заниматься другое государство. Как следствие — аннексии, отчуждение территорий, но самое ужасное — гибель десятков тысяч людей. Украина фактически находится в состоянии гуманитарного дефолта.

Взяв за основу модель Великобритании, наша команда начала работу над подобной матрицей для Украины. Разработали законопроект о государственном Фонде гуманитарного развития, который должен иметь защищённое финансирование в виде отчислений от игрового, лотерейного бизнеса, акцизов на табачные изделия и алкоголь. Эти средства должны направляться на реставрацию памятников архитектуры, то есть на формирование новых туристических маршрутов, создание креативных кластеров и культурных индустрий, на строительство и модернизацию спортивных комплексов, школ искусств, развитие образовательных и экологических программ. В начале 2017-го подали законопроект в парламент, депутаты окрестили его "податком на гріх". Но он натолкнулся на сопротивление правящей коалиции, которой, видимо, показалось неприемлемым направлять отчисления от алкоголя, табака и азартного бизнеса на формирование высококультурного, здорового и образованного общества. Тем не менее за него проголосовало 198 депутатов.

— Подобный законопроект разработало и подало в парламент Министерство культуры ещё в 2008 году.

— Возможно. Эта идея лежит на поверхности. Но мне ничего не известно о судьбе того законопроекта.

— Его принятию воспрепятствовали депутаты, лоббировавшие интересы табачного и алкогольного бизнеса.

— Это антинародное лобби. Депутаты, в том числе из Комитета культуры и духовности, не проголосовавшие за наш законопроект, ранее успешно проголосовали за удешевление квот на пиво. А пиво способствует развитию детского алкоголизма, поскольку доступно по цене практически любому ребёнку. Это какая-то государственная жадность и недальновидность, толкающая общество к деградации... Желание государства зарабатывать мега-прибыли, вливая в украинцев реки алкоголя, реализуя тонны сигарет, внедряя в каждой десятой хрущёвке лотерейные хабы с ломбардами, не предлагая при этом альтернативы здорового времяпрепровождения, как минумум — преступление перед будущим. По данным Всемирной организации здравоохранения, в нашей стране только 1% абсолютно здоровых детей. У нас, по сути, нарушается 23-я статья Конституции, гарантирующая каждому человеку возможность саморазвития. Разрушена система детско-юношеских школ, спортивных комплексов. Стены заброшенных бассейнов исписаны адресами сайтов по продаже наркотиков. Из 33 тысяч сельских клубов 16 тысяч ликвидировано.

"Понятие рентабельности в гуманитарной сфере измеряется совершенно иными показателями: это ментальные, физические, ценностные дивиденды"

По словам министра культуры, в течение одного только 2016 года было закрыто 1200 библиотек. Уже более 15 лет существует программа Билла Гейтса, на грантовой основе финансирующая модернизацию государственных библиотек. Этой программой сполна воспользовались, к примеру, страны Балтии и Польша — на базе морально устаревших библиотек они создали не только электронные библиотеки, но и современные культурные центры для молодёжи.

— Украина этой поддержкой тоже воспользовалась. Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 25 млн долларов на программу "Бібліоміст", в рамках которой множество наших библиотек получили компьютерное оборудование и доступ к интернету.

— Я знаю, что многие так и не воспользовались этой программой, поскольку не сумели заполнить грантовые заявки. Иначе у нас в 2016-м не закрылось бы 1200 библиотек. Мы выступаем категорически против тактики ампутаций. Необходимо наложить мораторий на ликвидацию внешкольных культурно-образовательных учреждений, причиной закрытия которых называют их нерентабельность. Понятие рентабельности в гуманитарной сфере измеряется совершенно иными показателями: это ментальные, физические, ценностные дивиденды. Если вкладывать в социокультурную сферу, страна начнёт подниматься по ступенькам индекса человеческого развития, который сегодня в Украине имеет очень низкий показатель. Но это долгосрочная перспектива, которую наши политики не хотят ждать. Я приветствую закон о децентрализации, но считаю, что государство не должно отдавать на откуп местным властям возможность самостоятельно определять процент финансирования приумножения человеческого капитала. В заключительном коммюнике форума в Каневе мы прописали необходимость изменений в законе о децентрализации, предложив внести пункт о том, что не меньше 20% местных бюджетов должно идти на финансирование внешкольного образования. Сейчас этот процент на уровне государства не установлен, и местные громады определяют его на свое усмотрение. И если это всего лишь какие-то 2–5%, то им проще закрыть школы искусств, спортивные комплексы, сославшись на децентрализацию.

Трагическая ситуация и с памятниками архитектуры. После того как в парламенте не прошёл законопроект о нашем Фонде, мы объявили о создании платформы #SOSмайбутнє, предложив людям по всей стране фотографироваться на фоне социокультурных объектов, судьба которых вызывает у них беспокойство. За несколько месяцев получили тысячи фотографий разрушающихся замков, закрытых спортивных комплексов, клубов и библиотек. Среди этих объектов был и домик Леонтовича, расположенный в 30 км от Винницы, в селе Шершни. Местная громада хочет его спасти, а областная власть — снести, водрузив на этом месте обелиск, проект которого, стоимостью полтора миллиона гривен, уже разработан. Обелиск должен возвещать о том, что на этом месте стоял дом, в котором провёл детство великий украинский композитор Николай Леонтович. Дети из хора "Щедрик" приехали из Киева в Шершни, чтобы на пороге дома Леонтовича исполнить его знаменитую во всём мире рождественскую щедривку и таким образом обратить внимание на эту проблему. Мы объявили конкурс на проект создания в домике Леонтовича школы искусств. После чего представители местной власти сообщили, что этот дом — не аутентичный. Они, дескать, провели экспертизу, которая это подтвердила. То есть власти было легче опровергнуть аутентичность уникального памятника, нежели его отреставрировать.

"Наша цель — цивилизованное безопасное общество. Потому что свободными, образованными, высококультурными людьми невозможно манипулировать"

Очень много уникальных памятников находится на лакомых кусках земли, поэтому их аутентичность поддаётся сомнению — так проще этой землёй завладеть. Но мы не сдаёмся, продолжаем сбор средств на реставрацию домика Леонтовича, его частичную музеефикацию, создание в нём школы искусств и открытого театра.

Организовав платформу #SOSмайбутнє, мы наглядно продемонстрировали: страна находится в состоянии гуманитарного дефолта, и людей это беспокоит. Тогда мы решили создать Фонд гуманитарного развития.

— Какие задачи ставит ваш фонд?

— Быть переговорной платформой между государством и обществом, лоббируя и защищая интересы последнего. Одно из требований коммюнике каневского форума — внести социокультурную сферу в доктрину безопасности Украины, зафиксировав это не только в законе об СБУ, но и в Конституции.

Мы должны провести реформу культуры по горизонтали, чтобы она быстрее проникала в массы. Но для этого и сами заведения культуры, те же музеи, необходимо модернизировать.

Наша команда будет бороться за интересы общества и ломать ту деструктивную и потребительскую политику государства по отношению к собственному народу, которая складывалась десятилетиями. Наша цель — цивилизованное безопасное общество. Потому что свободными, образованными, высококультурными людьми невозможно манипулировать. Нашим чиновникам и политикам в условиях перманентных выборов удобно общество спившихся, больных физически и морально людей, которыми легко управлять. Наша платформа не принадлежит ни одному политику или олигарху, она состоит из независимых людей, которые хотят принимать активное участие в развитии общества, чтобы Украина не была чьей-то разменной монетой, а сама участвовала в вёрстке глобальной международной политики.