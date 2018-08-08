В Севастополе на Братском военном кладбище установили надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
На бюсте указаны даты рождения и смерти (16.07.1981 г. - 20.03.2015 г.) сына экс-президента и его имя - "Виктор Викторович Янукович".
Над бюстом – большая арка с цитатой из Евангелия от Иоанна: "Нет больше той любви, как кто положит душу свою за друга своего". Территория вокруг памятника огорожена каменным забором, там установлена скамья и посажена сосна.
Отметим, Янукович-младший погиб на Байкале в марте 2015 года. Автомобиль, в котором он находился, провалился под лед. Тело на чартере доставили в Симферополь из Иркутской области, а затем перевезли в Севастополь. СМИ сообщали, что Янукович присутствовал на похоронах сына.