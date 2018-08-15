В одном из вагонов поезда Интерсити сообщением Львов - Киев произошла драка из-за безбилетников.

Об этом пишет в Facebook журналист Андрей Чемес.



Он утверждает, что конфликт вспыхнул из-за того, что в вагон поезда зашли мужчина и женщина без билетов. Они не захотели покинуть вагон и отмечали, что им нужно срочно попасть в столицу на судебное заседание.

По их версии, они не смогли приобрести билеты на сайте Укрзализныци из-за их отсутствия, хотя в вагоне было много пустых мест.



В итоге, возмущенные задержкой поезда пассажиры устроили рукопашную с мужчиной и женщиной, которые отказывались покинуть вагон.



В Киев поезд отправился с 15-минутным опозданием.

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