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Главная » Общество » Видео В поезде Львов-Киев произошла драка из-за безбилетников

Видео В поезде Львов-Киев произошла драка из-за безбилетников

<span class="label red">Видео</span> В поезде Львов-Киев произошла драка из-за безбилетников
Фото: УНИАН

В столицу поезд отправился с 15-минутным опозданием

15.08.18 587
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В одном из вагонов поезда Интерсити сообщением Львов - Киев произошла драка из-за безбилетников.

Об этом пишет в Facebook журналист Андрей Чемес.

Он утверждает, что конфликт вспыхнул из-за того, что в вагон поезда зашли мужчина и женщина без билетов. Они не захотели покинуть вагон и отмечали, что им нужно срочно попасть в столицу на судебное заседание.

По их версии, они не смогли приобрести билеты на сайте Укрзализныци из-за их отсутствия, хотя в вагоне было много пустых мест.

В итоге, возмущенные задержкой поезда пассажиры устроили рукопашную с мужчиной и женщиной, которые отказывались покинуть вагон.

В Киев поезд отправился с 15-минутным опозданием.

Ранее Фокус писал, что в Риме две женщины подрались за лучший ракурс для селфи.

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