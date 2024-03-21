Нардеп от "Слуги народа" подрался в поезде с россиянином: все подробности (фото)

По словам депутата Артема Кунаева, мужчина, с которым произошел конфликт, является представителем немецкой компании-производителя спецоборудования, которая активно продолжает работать в России после начала полномасштабного вторжения.

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Народный депутат от "Слуги народа" Артем Кунаев 19 марта подрался в поезде "Варшава–Киев" с иностранцем — россиянином с немецким паспортом, который, по словам нардепа, называл украинский язык "х*хляцким суржиком" и разозлился, увидев герб Украины. Об этом сообщает Liga.net.

Что произошло

Ссора между мужчинами возникла в купе поезда "Варшава–Киев". После того, как правоохранители получили вызов о драке в вагоне, поезд пришлось экстренно остановить в Ровном. Полицейские задокументировали правонарушения.

Как поясняет ситуацию Кунаев, конфликт разгорелся после того, как россиянин начал громко ссориться с кем-то по телефону, а народный депутат сделал ему замечание.

"Мужчина ответил матом. После этого облил меня водой из бутылки, "чтобы мне лучше спалось". Далее, увидев на моей футболке украинский герб, начал кричать о том, что он меня "уничтожит", что у нас не язык, а "х*хляцкий суржик", выбил телефон, на который я производил видеофиксацию событий у меня из рук, и полез ко мне с кулаками", — рассказал Кунаев.

Фотография иностранца, с которым у Кунаева произошла потасовка Фото: Соцсети

По словам нардепа, мужчина, с которым произошел конфликт, является представителем немецкой компании-производителя спецоборудования, которая активно продолжает работать в России после начала полномасштабного вторжения.

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил изданию, что "россиянин с немецким паспортом хотел что-то неудачно пошутить о нашем гербе и получил леща".

Реакция Нацполиции

Согласно комментарию представителя полиции Ровненской области Марии Юстицкой изданию, 19 марта, около 07:30 утра, в полицию обратилась дежурная по железнодорожному вокзалу, что в поезде сообщением "Варшава–Киев" в одном из вагонов произошла драка, а один из участников якобы получил телесные повреждения. Поэтому поезд в Ровно совершил экстренную остановку с целью документирования полицейскими правонарушения, подтвердила она.

Юстицкая сообщила, что следственно-оперативная группа установила: конфликт произошел между народным депутатом Артемом Кунаевым и иностранцем из-за нарушения тишины в вагоне. В ходе инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, которым тот осуществлял видеофиксацию, отметила представитель ровенских правоохранителей.

Вместе с тем пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная, комментируя происшествие, отметила, что у нардепа нет претензий к этой ситуации и писать заявление он не будет. Кунаев подчеркнул, что эта ситуация не связана с его политической деятельностью.

Полиция составила на правонарушителя административный протокол по статье о мелком хулиганстве, которая наказывается штрафом в размере от 4 542 до 10 598 гривен, или общественными работами (40–60 часов), или исправительными работами (один–два месяца), или арестом на 15 суток.

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Напомним, Фокус писал, что нардеп Куницкий в октябре 2023 года был уличен в том, что вместе с депутатом Артемом Дмитруком напал на мужчину в Киеве.

В марте 2022 года экс-нардеп Борислав Береза также сообщил, что Куницкого задержали и передали сотрудникам СБУ из-за видеосъемки на блокпосту.