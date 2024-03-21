Нардеп від "Слуги народу" побився в поїзді з росіянином: усі подробиці (фото)

За словами депутата Артема Кунаєва, чоловік, з яким стався конфлікт, є представником німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

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Народний депутат від "Слуги народу" Артем Кунаєв 19 березня побився в поїзді "Варшава — Київ" з іноземцем — росіянином із німецьким паспортом, який, за словами нардепа, називав українську мову "х*хляцьким суржиком" і розлютився, побачивши герб України. Про це повідомляє Liga.net.

Що сталося

Сварка між чоловіками виникла в купе поїзда "Варшава — Київ". Після того, як правоохоронці отримали виклик про бійку у вагоні, потяг довелося екстрено зупинити в Рівному. Поліцейські задокументували правопорушення.

Як пояснює ситуацію Кунаєв, конфлікт розгорівся після того, як росіянин почав голосно сваритися з кимось по телефону, а народний депутат зробив йому зауваження.

"Чоловік відповів матом. Після цього облив мене водою з пляшки, "щоб мені краще спалося". Далі, побачивши на моїй футболці український герб, почав кричати про те, що він мене "знищить", що в нас не мова, а "х*хляцький суржик", вибив телефон, на який я здійснював відеофіксацію подій, у мене з рук, і поліз до мене з кулаками", — розповів Кунаєв.

Фотографія іноземця, з яким у Кунаєва сталася бійка Фото: Соцмережi

За словами нардепа, чоловік, з яким стався конфлікт, є представником німецької компанії-виробника спецобладнання, яка активно продовжує працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив виданню, що "росіянин із німецьким паспортом хотів щось невдало пожартувати про наш герб і отримав ляща".

Реакція Нацполіції

Згідно з коментарем речниці поліції Рівненської області Марії Юстицької виданню, 19 березня, близько 07:30 ранку, до поліції звернулася чергова по залізничному вокзалу, що в поїзді сполученням "Варшава — Київ" в одному з вагонів сталася бійка, а один з учасників нібито отримав тілесні ушкодження. Тому поїзд у Рівному здійснив екстрену зупинку з метою документування поліцейськими правопорушення, підтвердила вона.

Юстицька повідомила, що слідчо-оперативна група встановила: конфлікт стався між народним депутатом Артемом Кунаєвим та іноземцем через порушення тиші у вагоні. Під час інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, яким той здійснював відеофіксацію, зазначила представниця рівненських правоохоронців.

Водночас прессекретар Нацполіції Олена Бережна, коментуючи подію, зазначила, що нардеп не має претензій до цієї ситуації і писати заяву не буде. Кунаєв підкреслив, що ця ситуація не пов'язана з його політичною діяльністю.

Поліція склала на правопорушника адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство, яка карається штрафом у розмірі від 4542 до 10 598 гривень, або громадськими роботами (40-60 годин), або виправними роботами (один-два місяці), або арештом на 15 діб.

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Нагадаємо, Фокус писав, що нардеп Куницький у жовтні 2023 року був викритий у тому, що разом із депутатом Артемом Дмитруком напав на чоловіка в Києві.

У березні 2022 року екснардеп Борислав Береза також повідомив, що Куницького затримали і передали співробітникам СБУ через відеозйомку на блокпосту.