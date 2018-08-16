В оккупированной Ялте девочку-аутиста выгнали с детского праздника

В оккупированной Ялте воспитатели из детского сада отправили домой 4-летнюю девочку-аутиста, чтобы "не портила детям праздник".
Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл 10 августа, когда в Ялте отмечали День города. Родители 4-летней Жени сильно удивились, когда их ребёнка отправили домой раньше времени, заявив, что у него простуда.
Мать девочки не заметила никаких признаков болезни, но на всякий случай сводила дочь к врачу. В больнице подтвердили, что ребёнок совершенно здоров.
Родители подозревают, что воспитатели специально отправили их ребёнка домой, чтобы не мешала другим детям.
По словам мамы, воспитателям изначально не нравилось, что ребенок с таким диагнозом посещает общую группу.
Она написала заявление в прокуратуру, приложив к нему справку от врача о состоянии здоровья девочки.
Напомним, очки Google Glass помогут социализироваться детям с аутизмом.