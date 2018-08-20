Украина впереди всей Европы по заболеваемостью корью

Украина является лидером среди европейских стран по заболеваемости корью по данным Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет ВОЗ.

Семь стран Европы - Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия, Сербия и Украина - в этом году имели более 1 тыс. случаев заболевания у детей и взрослых.



"Самый сильный удар пришелся на Украину, от болезни пострадали более 23 000 человек, это составляет более половины от общего количества больных в регионе", - говорится в отчете.

Больше всего умерших в Сербии - 14 человек.



Всего в ВОЗ сообщили о более чем 41 000 людей, заболевших корью за первое полугодие 2018 года, в результате чего было зафиксировано 37 смертей.



Отмечается, что по состоянию на 14 августа с начала года корью в Украине заболели 28 889 человека - 11 738 взрослых и 17 151 ребенок.

Напомним, вакцину от кори бесплатно получат врачи, учителя и студенты.