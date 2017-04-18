Первые полуфиналисты Лиги чемпионов определятся сегодня

18 апреля определятся первые полуфиналисты самого престижного европейского клубного турнира.

В ответных матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" встретится с "Баварией" в Мадриде и "Лестер" с "Атлетико" в Великобритании. Оба матча начнутся в 21.45 по киевскому времени.

Двое других участников полуфинала определятся в среду, 19 апреля, где "Монако" на домашней арене "Луи II" примет дортмундскую "Боруссию", а "Барселона" на "Камп Ноу" встретится с "Ювентусом".

Жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится 21 апреля в Ньоне (Швейцария), а матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня примет Кардифф (Уэльс).

Напомним, перед матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" произошел взрыв.