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Главная » Стиль жизни » Спорт » Украинский боксер Иван Редкач - в реанимации после ДТП в США
Украинский боксер Иван Редкач - в реанимации после ДТП в США
Иван Редкач / фото - Facebook боксера

Украинский боксер Иван Редкач - в реанимации после ДТП в США

Спортсмен не справился с управлением автомобилем

04.07.17 313
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Украинский боксер легкой весовой категории Иван Редкач попал в серьезную аварию в США.

Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались после ужина в Малибу домой. На одном из участков дороги Редкач не сумел справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Удар об ограждение был очень сильным и пришелся на водительскую сторону. Боксера сразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, где в данный момент он находится в реанимации. О его состоянии будет известно позже, сообщает Xsport.

За несколько часов до происшествия Редкач провел вечернюю тренировку в ходе подготовки к следующему бою, который должен состояться 9 сентября. По словам очевидцев, после занятия во время ужина в Малибу украинец был чем-то озадачен и злым, но близким предпочел об этом не рассказывать.

Утром по калифорнийскому времени врачи должны дать первый вердикт о состоянии украинского спортсмена.

Иван Редкач - 31-летний украинский боксер-профессионал, чемпион USBA в легком весе (до 61,2 кг). В 2009 году он начал профессиональную карьеру в США.

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