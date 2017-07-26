"Динамо" обыграло "юных мальчиков" из Берна

Киевское "Динамо" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграло на своем поле "Янг Бойз" из Берна со счетом 3:1.

Два гола киевляне забили в первом тайме. Это сделали Мбокани и Ярмоленко. Во втором тайме "динамовцы" имели ощутимое преимущество, однако воплотить его в забитые мячи не сумели. Помогли им в этом сами швейцарцы, которые в одной из немногих контратак отправили мяч в ворота Максима Коваля.

Такое ощущение, что наши футболисты только этого и ждали. В следующей же атаке с подачи все того же Коваля, третий мяч в ворота "Янг Бойз" забил Гармаш. Так что окончание матча получилась, что называется, "инфарктным".

Итоговый счет 3:1 оставляет хорошие шансы "динамовцам" на продолжение борьбы в главном клубном турнире Европы.

Напомним, Киев потратит 25 млн грн на финал Лиги чемпионов.