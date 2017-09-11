УЕФА грозит исключить ПСЖ из еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что для него нет неприкасаемых

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что готов к тому, чтобы отлучить французский клуб "ПСЖ" от участия в европейских кубках в случае, если французский клуб будет уличен в нарушении правил финансового фейр-плэй.

Об этом сообщает sportarena.

Напомним, в летнее трансферное окно-2017 парижане совершили два мегатрансфера - подписали за 222 миллиона евро форварда "Барселоны" Неймара, а также взяли в аренду с обязательством выкупа через сезон за 180 миллионов евро его коллегу по амплуа из "Монако" Килиана Мбаппе.

И хотя обе сделки оформлены с максимальной осторожностью в аспекте соблюдения требований финансового фейр-плэй (в вопросе приобретения Неймара "Барселона" сообщила, что получила 222 миллиона евро непосредственно от игрока и его отца, выполняющего функции агента - ред.), ряд европейских клубов, а также испанская профессиональная лига выказали недовольство подобными тратами, призвав наказать ПСЖ за нарушение норм УЕФА.

Президент УЕФА Александер Чеферин, отметил, что для него нет неприкасаемых и он готов к тому, чтобы принять решение об отстранении ПСЖ от участия в еврокубках, если будут доказаны нарушения со стороны парижан.

"Если я хочу быть столь популярным, как Мишель Платини, то я знаю, что должен исключить ПСЖ из еврокубков. Поверьте, мы не будем бояться наказать такой клуб. Никто не может быть выше закона", - заявил президент УЕФА.