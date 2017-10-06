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Главная » Стиль жизни » Спорт » Сборная Украины по ушу завоевала 5 медалей на чемпионате мира

Сборная Украины по ушу завоевала 5 медалей на чемпионате мира

Сборная Украины по ушу завоевала 5 медалей на чемпионате мира
Фото: Спортивный комитет Украины

Наша команда заняла 12-е место в общем зачете

06.10.17 14
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В российской Казани завершился чемпионат мира по ушу.

508 атлетов из 60-ти стран в течение пяти дней соревновались за чемпионские титулы, сообщает Спортивный комитет Украины.

Украину представляли 9 спортсменов.

Наша национальная сборная заняла 12-е общекомандное место, завоевав 5 наград (2 серебряные медали и 3 бронзовые).

Великолепный результат продемонстрировали девушки Людмила Темная и Анна Терещенко. Анна взяла серебро в программе "даошу", а Людмила стала вице-чемпионкой в программе "цзяншу".

Две бронзовые медали наши спортсменки завоевали в программе контактных поединков "саньда".

Награды получили Илона Ольховик (весовая категория 60 кг) и Елена Рябоконь (весовая категория 56 кг).

Украинки уверенно прошли предварительные раунды и остановились только в полуфинале.

И последнюю бронзу завоевала украинская мужская команда в программе "дуйлянь".

Призерами стали Роман Рева, Артем Суонг и Андрей Фегецин.

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