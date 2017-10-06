Шумахер катастрофически потерял в росте и весе

Состояние здоровья семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера ухудшается.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Auto-bild.ro.

По информации портала, 48-летний гонщик по-прежнему вошел состояние комы. Он круглосуточно подключен к аппарату искусственного дыхания, и за ним постоянно наблюдают врачи. Его рост уменьшился со 174 до 160 сантиметров, а вес — с 74 до 45 килограммов.

Немец в настоящее время проходит курс реабилитации на собственной вилле на берегу Женевского озера в Швейцарии. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. Летом того же года он вышел из комы.

Напомним, в конце декабря 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Вертолетом гонщик в состоянии комы был доставлен в больницу Гренобля, где ему сделали несколько операций.