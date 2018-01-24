Стал известен календарь матчей сборной Украины в Лиге наций УЕФА

Стал известен календарь матчей сборной Украины по футболу в групповом турнире Лиги наций УЕФА. Календарь опубликовал на своей странице в Facebook Николай Васильков – пресс-атташе главного тренера сборной Андрея Шевченко.
На групповой стадии наша сборная сыграет четыре матча осенью этого года:
06.09. Чехия-Украина
09.09. Украина-Словакия
16.10. Украина-Чехия
16.11. Словакия-Украина.
Напомним, 24 января состоялась жеребьевка Лиги наций УЕФА. Украинцы сыграют в группе В1 вместе с командами Чехии и Словакии.