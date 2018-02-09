Билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве появятся в продаже 15 марта

Продажа билетов традиционно будет осуществляться исключительно через официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и начнется в марте 2018 года, сообщает пресс-служба ФФУ.

Болельщики будут иметь возможность подать заявку на приобретение билетов на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА-2018 с 16:00 15 марта до 15:00 22 марта.

Чтобы приобрести билет, нужно зарегистрироваться на uefa.com, подать заявку, в которой следует указать, пропуска какой категории вас интересуют (один человек будет претендовать максимум на два билета), и отметить, согласны ли вы принять участие в розыгрыше билетов более дорогой или более дешевой категории, если избранных в наличии нет. Далее необходимо указать номер банковской карты, с которой, в случае выигрыша, будут списаны средства.

Цены на билеты будут обнародованы в день открытия окна для подачи заявок. Если спрос на билеты в определенной категории будет превышать предложение, заявки будут разыграны с помощью лотереи.

УЕФА подчеркивает, что ни один билет не будет распространен через агентства или брокеров, и призывает болельщиков не участвовать в переговорах со спекулянтами, которые не только предлагают билеты за заоблачные суммы, но часто даже не имеют пропусков для продажи.

Билеты на финальный матч женской Лиги чемпионов-2018 можно будет приобрести на сайте esport.in.ua. Более подробная информация будет сообщена дополнительно.

Напомним, финальные матчи самых престижных футбольных клубных турниров сезона-2017/2018 пройдут в столице Украины. УЕФА доверил финал Лиги чемпионов НСК "Олимпийский", а финал женской Лиги чемпионов примет стадион !Динамо! имени Валерия Лобановского.