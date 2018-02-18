Президент Украины Петр Порошенко поздравил спортсмена Александра Абраменко с победой в соревновании по лыжной акробатике во фристайле.
Сообщение опубликовано на странице президента в Twitter.
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"Искренне поздравляю Александра Абраменко с золотой медалью по фристайлу на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Украина гордится твоей победой!", - написал президент.
Напомним, Абраменко принес Украине первое золото зимней Олимпиады-2018.