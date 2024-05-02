Избегать россиян: в НОК поделились рекомендациями для украинских спортсменов на Олимпиаде

В Национальном олимпийском комитете понимают, что украинские спортсмены могут встретиться с представителями "нейтральных" стран на соревнованиях. В то же время, граждан Беларуси и РФ рекомендуется избегать и никак не взаимодействовать.

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Уже летом в французском Париже состоятся Олимпийские игры. Там также будут присутствовать граждане из России, в связи с чем украинским спортсменам дали рекомендации о том, как контактировать с ними. Опубликовал их Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

В ведомстве отмечают, что подготовка к играм проводится в условиях российской агрессии и работа над тем, чтобы спортсмены из Беларуси и России не были допущены к соревнованиям, продолжается. Также учитывают вопрос безопасности украинских спортсменов, которые на соревновании могут встретиться с представителями стран-агрессоров.

"С целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и способствовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины на Игры в Париже и были разработаны и утверждены рекомендации по контакту с индивидуальными нейтральными спортсменами из Российской Федерации и республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Рекомендации для украинских спортсменов: что известно

В опубликованном Национальным Олимпийским комитетом списке украинским гражданам советуют:

избегать прямых контактов с представителями России и Беларуси;

информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о провокациях со стороны спортсменов из стран-агрессоров, если они будут;

не общаться с ними, не реагировать на контент в социальных сетях, а также не публиковать совместные фотографии или видео;

не участвовать в прямых эфирах, пресс-конференциях, интервью или других мероприятиях с "нейтральными" представителями;

если были нарушены условия допуска спортсменов из РФ или Беларуси, тогда об этом стоит также оповестить высшее должностное лицо или делегации;

если спортсмен является представителем ВСУ, МВД или других военных формирований, кроме этих рекомендаций, следовать советам соответствующих органов.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет перемирия между РФ и Украиной с 26 июля по 11 августа. Для этого он намерен заручиться поддержкой со стороны Китая.

22 апреля сообщалось, что на это отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, он не верит в формат прекращения огня Россией во время проведения Олимпиады в Париже, ведь для российского президента Владимира Путина "не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов".