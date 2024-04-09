При соблюдении определенных условий: Великобритания поддержала участие россиян в Олимпийских играх

По словам британского министра спорта Стюарта Эндрю, он поддерживает решение о допуске россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе.

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Британское правительство выразило поддержку участию спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в Париже, Франция. Об этом говорится в письме, направленном Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету, передает издание The Times.

Согласно данным источника, британский министр спорта Стюарт Эндрю направил письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором выражается поддержка решения о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий.

Олимпийские игры запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что 4 апреля в издании The Guardian сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон, открывая в рамках Олимпийских игр-2024 в Париже новый водный центр, заявил, что не сомневается в том, что Кремль использует парижскую Олимпиаду в своих целях.

Кроме того, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что в Париже не будут рады спортсменам из Российской Федерации и Беларуси на Олимпийских играх, которые состоятся во французской столице летом.

А 14 августа 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в Олимпиаде-2024 в Париж