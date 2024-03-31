Мэр Парижа рассказала, ждут ли на Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси (видео)

Анн Идальго в четвертый раз с начала полномасштабной войны посетила украинскую столицу и заявила о поддержке украинцев.

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В Париже не будут рады спортсменам из Российской Федерации и Беларуси на Олимпийских играх, которые состоятся во французской столице летом. Соответствующее заявление сделала мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев. Об этом написало французское издание Le Monde в субботу, 30 марта.

"Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже. А всем украинцам — что мы их поддерживаем очень активно и сильно", — сказала она.

Мэр Парижа посетила киевский стадион "Локомотив", подвергшийся российской атаке 23 января, а также спортзал, который РФ разрушила в начале этой недели. Она пообщалась с местными спортсменами.

"Париж примет вас как героев, вы будете в Париже как дома. Игры — это о мире, и это также универсальное послание, которое я приехала донести", — подчеркнула Идальго.

Французское издание напомнило, что это была четвертая поездка Идальго в Киев с начала полномасштабного вторжения РФ.

Олимпиада-2024 в Париже: что известно

С 26 июля по 11 августа во французской столице пройдут летние Олимпийские игры. Российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, но только в нейтральном статусе.

17 марта вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что в таком статусе в Олимпиаде могут принять участие около 40 спортсменов.

16 марта французский президент Эмманюэль Макрон в интервью украинским журналистам сказал, что предложит РФ прекратить военные действия в Украине на время проведения Олимпийских игр.