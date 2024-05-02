Уникати росіян: у НОК поділилися рекомендаціями для українських спортсменів на Олімпіаді

У Національному олімпійському комітеті розуміють, що українські спортсмени можуть зустрітися з представниками "нейтральних" країн на змаганнях. Водночас громадян Білорусі та РФ рекомендується уникати й ніяк не взаємодіяти з ними.

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Уже влітку у французькому Парижі відбудуться Олімпійські ігри. Там також будуть присутні громадяни з Росії, у зв'язку з чим українським спортсменам дали рекомендації про те, як контактувати з ними. Опублікував їх Національний олімпійський комітет України (НОК).

У відомстві зазначають, що підготовка до ігор проводиться в умовах російської агресії, і робота над тим, щоб спортсмени з Білорусі та Росії не були допущені до змагань, триває. Також враховують питання безпеки українських спортсменів, які на змаганні можуть зустрітися з представниками країн-агресорів.

"Із метою вберегти українських атлетів від провокативних ситуацій і сприяти безпеці представників офіційної делегації національної збірної команди України на Іграх у Парижі й було розроблено та затверджено рекомендації щодо контакту з індивідуальними нейтральними спортсменами з Російської Федерації та Республіки Білорусь", — ідеться в повідомленні.

Рекомендації для українських спортсменів: що відомо

В опублікованому Національним Олімпійським комітетом списку українським громадянам радять:

уникати прямих контактів із представниками Росії та Білорусі;

інформувати вищу посадову особу та керівництво делегації про провокації з боку спортсменів із країн-агресорів, якщо вони будуть;

не спілкуватися з ними, не реагувати на контент у соціальних мережах, а також не публікувати спільних фотографій або відео;

не брати участь у прямих ефірах, пресконференціях, інтерв'ю або інших заходах із "нейтральними" представниками;

якщо було порушено умови допуску спортсменів із РФ або Білорусі, тоді про це варто також сповістити вищій посадовій особі або делегації;

якщо спортсмен є представником ЗСУ, МВС чи інших військових формувань, окрім цих рекомендацій, дотримуватися порад відповідних органів.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон хоче перемир'я між РФ і Україною з 26 липня по 11 серпня. Для цього він має намір заручитися підтримкою з боку Китаю.

22 квітня повідомлялося, що на це відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, він не вірить у формат припинення вогню Росією під час проведення Олімпіади в Парижі, адже для російського президента Володимира Путіна "не існує ніякого перемир'я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів".