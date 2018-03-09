Google посвятил новый дудл Паралимпиаде-2018

Google выпустил новый дудл, посвященный Паралимпиаде-2018. В новой серии анимаций героями стали атлеты-паралимпийцы, пишет 112.ua.

"Спортсмены из 80 стран мира примут участие в соревнованиях, которые пройдут с 9 по 18 марта. Свыше 670 атлетов, среди которых преобладают женщины-спортсменки, после многолетней напряженной работы и тренировок продемонстрируют свои навыки", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартуют Паралимпийские игры. В них примет участие и сборная Украины.

На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), что позволило ей занять четвертое место в общем зачете.