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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков

Видео Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков

<span class="label red">Видео</span> Кадыров сделает Россию чемпионом мира по футболу, - Слепаков
Фото: Радио Азаттык

По сюжету песни под руководством главы Чечни сборная Россия проиграла матч Арабским Эмиратам со счетом 0:2

12.06.18 1038
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Российский продюсер и комик Семен Слепаков написал шуточную песню "Олé-Олé-Олé!", посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу.

Ради победы российской сборной по футболу юморист предлагает заменить тренера Станислава Черчесова на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Отметим, чемпионат мира по футболу стартует в РФ 14 июня. Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. МВД России ранее сообщало, что во всех городах максимально усилены меры безопасности. 

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