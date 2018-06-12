Российский продюсер и комик Семен Слепаков написал шуточную песню "Олé-Олé-Олé!", посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу.
Ради победы российской сборной по футболу юморист предлагает заменить тренера Станислава Черчесова на главу Чечни Рамзана Кадырова.
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Отметим, чемпионат мира по футболу стартует в РФ 14 июня. Матчи мундиаля пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. МВД России ранее сообщало, что во всех городах максимально усилены меры безопасности.