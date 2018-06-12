Санкции в действии: сборная Ирана осталась без бутс перед мундиалем

Сборная Ирана по футболу столкнулась с неожиданными проблемами с экипировкой за несколько дней до старта чемпионата мира.

Как пишет Transfermarkt.de, компания Nike, которая поставляла иранцам бутсы, прекратила сотрудничество с командой из-за санкций, наложенных Соединенными Штатами Америки на Иран.

"Игроки привыкли к этой экипировке, и это не очень правильно – менять обувь за неделю до столь важных игр", – пожаловался главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш.

Интересно, что футболки, трусы и гетры иранцам поставляет немецкая компания adidas.

Отметим, 8 мая Дональд Трамп объявил, что США выходят из достигнутых при Бараке Обаме соглашений по ядерной программе Ирана.

Напомним, первый матч на ЧМ-2018 Иран сыграет 15 июня с Марокко.