Усик прекращает сотрудничество с тренером накануне боя с Гассиевым

Украинский чемпион мира в тяжелом весе решил расстаться со своим тренером из-за регресса в развитии

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) расстался со своим тренером Сергеем Ватаманюком накануне поединка за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе против россиянина Мурата Гассиева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

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"Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы "кто-то был". Он хороший парень, но хороший парень - это не профессия", - сказал Усик.

Готовить Усика у финалу WBSS против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) будет его катмен Расс Анбер.

"Он пишет план, исправляет разное в моей работе. Такой себе куратор, который помогает мне", - отметил украинский чемпион.

Напоминаем, что бой Усик - Гассиев состоится 21 июля в Москве, в спортивном комплексе "Олимпийский". На кону поединка будут стоять титулы WBO, WBC, WBA, IBF и пояс журнала The Ring в первом тяжелом весе.