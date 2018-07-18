Усик отказался от проведения открытой тренировки в Москве накануне поединка с Гассиевым

Чемпион мира по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 12 КО) пропустил открытую тренировку в Москве в преддверии финала WBSS с россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО), пообещав, что покажет настоящий бокс в субботу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу турнира.

Боксер вышел на ринг, поприветствовал болельщиков, и после чего покинул его.

"Я вышел, немножко развлек публику и дал несколько интервью, но я не показал бокса сегодня. Люди должны оставаться голодными, нельзя их перекармливать. Они увидят все в субботу", - отметил украинец.

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Стоит отметить, что Усик поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

"Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили. Мы заселились в гостиницу, все хорошо", - сказал он.

Он также отметил, что до сих пор не уверен полностью состоится ли поединок.

"Я хорошо готов к бою. Я также уважаю своего соперника, такие бои - украшение спорта. Точно ли состоится бой - не знаю", - добавил боксер.

Напоминаем, что проведение боя между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым запланировано на 21 июля, в спортивном комплексе "Олимпийский", в Москве.