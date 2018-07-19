Слухи, что Усик может отказаться от боя с Гассиевым, полны мусора – организаторы

Организатор World Boxing Super Series Калле Зауэрланд заявил, что не видит никаких проблем с проведением финала турнира в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Об этом сообщает Сегодня.

Бой Александра Усика против Мурата Гассиева запланирован на 21 июля, в московском спорткомплексе "Олимпийский".

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Ранее промоутер украинца Александр Красюк говорил, что российская сторона "включает дурачка" перед боем. И поединок может не состояться.

После этого инцидента в России пригрозили Усику судом в случае срыва боя с Гассиевым. Они считают, что именно украинец хочет помешать проведению финала WBSS, говорится в издании.

"Слухи, что Усик может не выйти на бой, полны мусора – нет абсолютно никаких проблем. Усик лично мне сказал, что имеет огромное желание выиграть первый в истории трофей Мохаммеда Али. Он говорил мне несколько месяцев назад, что ему все равно, где пройдет финал. Он уверен, что поднимет трофей в субботу над своей головой", – сказал Зауэрланд.

Напоминаем, что украинский боксер приехал в Россию, однако отказался проводить открытую тренировку в Москве.