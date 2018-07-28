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Главная » Стиль жизни » Спорт » Фото Выбрали Путина, вот и пожинайте плоды,- Кафельников
Чемпионат мира по футболу в России

Фото Выбрали Путина, вот и пожинайте плоды,- Кафельников

<span class="label red">Фото</span> Выбрали Путина, вот и пожинайте плоды,- Кафельников
Фото: kremlin.ru

Российские спортсмены возмущены награждением футболистов

28.07.18 298
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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельникову. мягко говоря, удивился церемонии награждения футболистов сборной России на приеме в Кремле у президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет sports.ru.

Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу команды звания заслуженных мастеров спорта. Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.

"Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право. Общественное мнение тут не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь", - заявил Кафельников.

Евгений Кафельников / Фото: Владтайм

"Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды", – сказал Кафельников.

Отметим, присвоение званий команде возмутило волейболистку Екатерину Гамову – двукратную чемпионку мира, двукратную вице-чемпионку Олимпийских игр.

Екатерина Гамова / Фото: ТАСС

"Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание заслуженного мастера спорта, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала!

Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!", - заявила Гамова.

Напомним, Фокус писал о том, что чемпионат пройдёт. Россия — останется.

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