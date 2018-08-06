Мэнни Пакьяо приедет в Украину

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо подтвердил свое участие в 56-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдет в Киеве.

Об этом сообщает Newsone.

Ранее свое участие в Конгрессе WBC подтвердили Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд. А также потенциальный соперник нашего Александра Усика – британец Тони Беллью, мексиканец Хулио Сезар Чавес, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Риддик Боу и другие легендарные боксеры прошлого.

Отметим, 39-летний филиппинец Мэнни Пакьяо, первый и на данный момент единственный боксер, который становился чемпионом мира в восьми весовых категориях, а также он единственный пятикратный линейный чемпион в пяти дивизионах, один из лучших бойцов в истории профессионального бокса.

Напомним, названа точная дата боя Усик-Белью.