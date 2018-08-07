Легендарный Гретцки будет продвигать китайский хоккей

Пресс-служба китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сообщила о том, что легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки принял предложение о сотрудничестве с «КРС». Канадский ветеран назначен глобальным послом клуба и будет продвигать его в медиапространстве.

Также Уйэн Гретцки планирует открыть в Пекине академию «КРС-Гретцки», в которой будут заниматься хоккеем юные спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет. Руководители китайского клуба уверены, что сотрудничество с самым результативным игроком в истории НХЛ даст большой толчок развитию хоккея в Поднебесной.

О финансовой стороне сделки «Куньлунь Ред Стар» с Уэйном Гретцки не сообщается. Однако на родине легенды, в Канаде, местные СМИ предположили, что в Китае он сможет заработать за ближайшие два года самое меньшее 10 миллионов долларов.

Напомним, юниорская сборная Украины по хоккею выиграла домашний чемпионат мира.

Андрей Танасюк