"Отдали" Крым Москве: канадский хоккейный клуб опубликовал карту с полуостровом в составе РФ

Канадские спортсмены опубликовали карту, на которой отмечены россияне, играющие за хоккейную команду "Калгари Флэймз".

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Хоккейный клуб "Калгари Флэймз" из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовал карту России, на которой Крым был изображен как часть страны, несмотря на его статус оккупированного украинского полуострова. Об этом стало известно из Instagram спорнивного клуба.

Хоккейный клуб "Калгари Флэймз", базирующийся в канадском городе Калгари, опубликовал карту, на которой отмечены страны происхождения игроков команды. Среди них трое российских игроков и один белорус. При этом на данной карте был нарисован Крым, который якобы принадлежит РФ.

Отметим, что в настоящее время данный пост удален из социальной сети.

Важно отметить, что несмотря на начало полномасштабного военного вторжения Российской Федерации в Украину, Национальная хоккейная лига не приняла мер по отстранению значительного числа российских игроков.

Канадский хоккейный клуб опубликовал карту с полуостровом в составе России

Напомним, 30 мая 2023 года на своем канале на YouTube правительство Венгрии опубликовало видеоролик, где представлена карта, на которой Крым отображен как часть России. В этом видео делается акцент на призывы к миру в Украине, освещаются страдания детей, разрушение городов и проблемы беженцев. Также отмечается потенциальная угроза глобальной войны в будущем. В ролике подчеркивается неотложность начала мирных переговоров для решения конфликта.

А в мае 2021 года в сети разразился очередной скандал из-за карты Украины без оккупированного Крыма. В этот раз в центре внимания оказался международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar.