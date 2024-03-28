"Віддали" Крим Москві: канадський хокейний клуб опублікував карту з півостровом у складі РФ

Канадські спортсмени опублікували карту, на якій позначено росіян, які грають за хокейну команду "Калгарі Флеймз".

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Хокейний клуб "Калгарі Флеймз" із Національної хокейної ліги (НХЛ) опублікував мапу Росії, на якій Крим був зображений як частина країни, незважаючи на його статус окупованого українського півострова. Про це стало відомо з Instagram спірнівного клубу.

Хокейний клуб "Калгарі Флеймз", що базується в канадському місті Калгарі, опублікував мапу, на якій зазначено країни походження гравців команди. Серед них троє російських гравців і один білорус. При цьому на цій карті було намальовано Крим, який нібито належить РФ.

Зазначимо, що наразі цей пост видалено із соціальної мережі.

Важливо зазначити, що незважаючи на початок повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну, Національна хокейна ліга не вжила заходів щодо відсторонення значної кількості російських гравців.

Канадський хокейний клуб опублікував карту з півостровом у складі Росії

Нагадаємо, 30 травня 2023 року на своєму каналі на YouTube уряд Угорщини опублікував відеоролик, де представлено карту, на якій Крим відображено як частину Росії. У цьому відео робиться акцент на заклики до миру в Україні, висвітлюються страждання дітей, руйнування міст і проблеми біженців. Також наголошується на потенційній загрозі глобальної війни в майбутньому. У ролику підкреслюється невідкладність початку мирних переговорів для вирішення конфлікту.

А в травні 2021 року в мережі вибухнув черговий скандал через карту України без окупованого Криму. Цього разу в центрі уваги опинився міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar.