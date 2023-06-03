Уряд Угорщини закликав до миру в Україні, зобразивши Крим частиною РФ на карті (відео)

Уряд Угорщини закликав припинити вогонь та розпочати мирні переговори. Воно також показало карту, на якій окупований 2014 року острів віднесений до території Російської Федерації.

Related video

Уряд Угорщини зобразив на карті окупований Крим територією Росії. Ролик з картою був опублікований на каналі угорського уряду на YouTube.

Зазначимо, що відео звучать чіткі заклики до миру в Україні. У ньому йдеться про десятки тисяч жертв серед дітей, про зруйновані міста та біженців. Також звучать слова про те, що війна у майбутньому може стати глобальною.

Також у ролику зазначили, що необхідно якнайшвидше розпочати мирні переговори.

"Досить війни, тільки припинення вогню може покласти край розрусі, тільки мирні переговори можуть врятувати життя", — сказано у відео.

При цьому у ролику на 13-й секунді з'являється карта України, на якій Крим віднесли до території Російської Федерації.

Уряд Угорщини оприлюднив відеоролик із закликом до миру в Україні

Нагадаємо, що 23 травня прем'єр Угорщини Орбан назвав умову закінчення війни в Україні. За його словами, війна може бути зупинена лише тоді, коли Росія досягне угоди із США. При цьому він заявив, що сподівається на перемогу Дональда Трампа на перевиборах президента наступного року і що, хоча він і розходиться в думках із президентом Джо Байденом, "критикуватиме США шкідливо для бізнесу".

Крім того, 2 червня прем'єр Угорщини Орбан запропонував Україні не проводити контрнаступ. В українському дипломатичному відомстві закликали прем'єр-міністра Угорщини не підривати єдність ЄС та засудити агресію Москви.