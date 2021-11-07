BlaBlaCar опинився у центрі скандалу через карту України без Криму

У BlaBlaCar відповіли, що показ України без Криму суперечить політиці компанії. Ситуацію з'ясовують.

У мережі вибухнув черговий скандал через карту України без окупованого Криму. На цей раз у центрі уваги опинився міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar, про що повідомив Олександр Остапа уFacebook.

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Користувач соцмережі розповів, що побачив карту України без Криму у рекламі сервісу, яку йому запропонував Google.

"А це ок таку рекламу в гуглi отримувати? BlaBlaCar, а чий Крим? Цікаво, що ще ніхто про це не говорив", — написав він.

Чоловік підтвердив свої слова відповідним скріншотом реклами BlaBlaCar, де видно, що на карті України справді немає півострову.

Компанія BlaBlaCar вже відреагувала на зауваження. Її представники назвали це помилкою та додали, що з'ясовують походження реклами. Співробітники компанії підкреслили, що український офіс навряд чи схвалив би таку рекламу, оскільки вона не відповідає позиції перевізника.

"Дякую за тег. Це помилка, ми оперативно з'ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з'явитися. Звичайно, український офіс BlaBlaCar ніколи не зробив би таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії…", — підкреслили в сервісі пасажирських перевезень.

Нагадаємо, раніше компанія JBL Ukraine потрапила у скандал, опублікувавши карту України без окупованих Криму, Донецької та Луганської областей.

У подібну ситуацію потрапила і компанія Apple, яка також опублікувала карти України без Криму. Пізніше карти без анексованого півострова все ж таки виправили.