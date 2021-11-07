BlaBlaCar оказался в центре скандала из-за карты Украины без Крыма

В BlaBlaCar ответили, что показ Украины без Крыма противоречит политике компании. Ситуацию выясняют.

В сети разразился очередной скандал из-за карты Украины без оккупированного Крыма. В этот раз в центре внимания оказался международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar, о чем сообщил Александр Остапа в Facebook.

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Пользователь соцсети рассказал, что увидел карту Украины без Крыма в рекламе сервиса, которую ему предложил Google.

"А это ок такую рекламу в гугле получать? BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", — написал он.

Мужчина подтвердил свои слова соответствующим скриншотом рекламы BlaBlaCar, где видно, что на карте Украины действительно таки отсутствует полуостров.

Компания BlaBlaCar уже отреагировала на замечание. Ее представители назвали это ошибкой и добавили, что выясняют происхождение рекламы. Сотрудники компании подчеркнули, что украинский офис вряд ли бы одобрил такую рекламу, поскольку она не соответствует позиции перевозчика.

"Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании…", — подчеркнули в сервисе пассажирских перевозок.

Напомним, ранее компания JBL Ukraine попала в скандал, опубликовав карту Украины без оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей.

В подобную ситуацию угораздило и компанию Apple, которая также опубликовала карты Украины без Крыма. Позже карты без аннексированного полуострова все же исправили.