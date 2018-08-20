Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер показал свои новые часы, которые покрыты бриллиантами и драгоценными металлами. Стоимость таких часов превышает $17 млн, передает Sport.ua.
Примечательно, что Мейвезер периодически хвастается в социальных сетях своими дорогими вещами. Спортсмен давно известен своей любовью к дорогим ювелирным изделиям.
Недавно он приобрел себе часы от Jacob & Co., которые изготовлены из 18-каратного белого золота, 260 карат бриллиантов с изумрудами и отдельных камней массой до 3 карат.
Напомним, украинский боксер Василий Ломаченко в третий раз подряд возглавил рейтинг лучших боксеров мира.