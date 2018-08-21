Саллах, Модрич, Роналду: УЕФА выбрала тройку лучших

Впервые за многие годы в списке нет Месси

В тройку претендентов на звание лучшего игрока прошлого сезона вошли полузащитник Реала Лука Модрич, нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а также форвард Криштиану Роналду, который летом перешел из Реала в Ювентус.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Победителя объявят 30 августа на жеребьевке групповой стадии нового сезона Лиги чемпионов.

Отметим, в прошлом сезоне Модрич выиграл в составе Реала Лигу чемпионов, а вместе со сборной Хорватии завоевал серебряные медали чемпионата мира в России.

Роналду стал победителем Лиги чемпионов в пятый раз в карьере, а также шестой раз подряд оказался лучшим бомбардиром турнира, забив 15 голов.

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Мохамед Салах дошел с Ливерпулем до финала Лиги чемпионов, а также стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, установив новый рекорд результативности АПЛ. Игрок забил 32 гола и превзошел достижения Алана Ширера, Луиса Суареса и Роналду, которые забивали за сезон 31 мяч.

Изначально список претендентов состоял из 10 фамилий. В шорт-лист не удалось попасть следующим футболистам: Антуан Гризманн (Атлетико), Лионель Месси (Барселона), Килиан Мбаппе (Пари Сен-Жермен), Кевин-Де Брейне (Манчестер Сити), Рафаэль Варан (Реал), Эден Азар (Челси), Серхио Рамос (Реал).

Напомним, Реал готов купить Неймара за рекордную сумму.