Игрок голландского "Аякса" Абдельхак Нури вышел из состояния комы, в котором находился с июля 2017 года, сообщает The Sun. 21-летний футболист марокканского происхождения, придя в себя, стал узнавать своих близких и даже общаться с ними.

Трагедия случилась в июле прошлого года, во время товарищеского матча "Аякса" с немецким "Вердером". В одном из эпизодов Нури без сознания рухнул на газон. Медики клуба на месте оказали футболисту необходимую помощь, и по всем признакам эта была аритмия. Но углубленное обследование в клинике показало, что у Абдельхака необратимое повреждение головного мозга. Его ввели в состояние искусственной комы, но надежд на то, что он из нее выйдет, было мало, так как поражена было большая часть мозга. Старший брат игрока– Абдеррахим – сообщил тогда СМИ, что Нури, скорее всего, никогда уже не сможет ходить, разговаривать, узнавать людей и самостоятельно есть и пить.

Родственники пострадавшего обвинили в случившемся врачей "Аякса". Якобы, если бы они применили своевременно дефибриллятор, то состояние Нури могло быть намного лучше. Эту версию подтвердило и специальное расследование инцидента. "Аякс" взял на себя все расходы, но это было слабым утешением для родных молодого спортсмена.

Родственникам Нури оставалось уповать только на чудо – и оно случилось! Футболист смог выйти из состояния комы и даже пытается общаться с родней. Правда, тело Абельхака все еще остается неподвижным, поэтому передвигаться он может только в инвалидной коляске.

Напомним, что киевское "Динамо" улетело в Амстердам на матч с «Аяксом».