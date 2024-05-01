"Семья": Лео Месси показал троих сыновей и жену (фото)
Месси и его избранница знакомы с детства. Впрочем, они начали встречаться по ряду обстоятельств через некоторое время, а поженились в 2017 году.
36-летний аргентинский футболист Лионель Месси показал фото со всеми своими тремя сыновьями. Семейными кадрами знаменитый спортсмен делится в Instagram с более 500 млн подписчиков.
На первом снимке появились Тьяго, Матео и Чиро, а также их мама Антонелла Рокуццо. Наследники Лео Месси позировали в одинаковых темных футбольных формах.
Между тем жена Лео Месси предстала в черном топе и брюках оттенка хаки, дополняя своего возлюбленного. На втором фото из карусели Месси и Антонелла позировали уже вдвоем. А на последнем кадре аргентинец стоял сам, улыбаясь на камеру.
"Семья", — лаконично написал многодетный отец.
Отметим, что игрок ФК "Интер Майами" и его возлюбленная женаты с 2017 года. Они воспитывают трех общих наследников.
Рокуццо знакома с футболистом с семи лет. Они оба родом из аргентинского города Росарио. Уже когда они выросли, пару снова познакомил Лукас Скалля, брат Антонеллы и одноклубник Месси из "Ньюэллс". Впоследствии будущих супругов разделило расстояние, ведь Месси начал играть за ФК "Барселона", а его возлюбленная осталась в Аргентине.
Встречаться они начали лишь в 2004 году: когда лучшая подруга Рокуццо разбилась в автокатастрофе. Тогда футболист прилетел на родину, чтобы поддержать Антонеллу.
Напомним, Антонелла Рокуццо примерила шляпу от украинского дизайнера.
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