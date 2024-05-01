"Семья": Лео Месси показал троих сыновей и жену (фото)

Месси и его избранница знакомы с детства. Впрочем, они начали встречаться по ряду обстоятельств через некоторое время, а поженились в 2017 году.

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36-летний аргентинский футболист Лионель Месси показал фото со всеми своими тремя сыновьями. Семейными кадрами знаменитый спортсмен делится в Instagram с более 500 млн подписчиков.

На первом снимке появились Тьяго, Матео и Чиро, а также их мама Антонелла Рокуццо. Наследники Лео Месси позировали в одинаковых темных футбольных формах.

Между тем жена Лео Месси предстала в черном топе и брюках оттенка хаки, дополняя своего возлюбленного. На втором фото из карусели Месси и Антонелла позировали уже вдвоем. А на последнем кадре аргентинец стоял сам, улыбаясь на камеру.

"Семья", — лаконично написал многодетный отец.

Лео Месси с семьей

Отметим, что игрок ФК "Интер Майами" и его возлюбленная женаты с 2017 года. Они воспитывают трех общих наследников.

Рокуццо знакома с футболистом с семи лет. Они оба родом из аргентинского города Росарио. Уже когда они выросли, пару снова познакомил Лукас Скалля, брат Антонеллы и одноклубник Месси из "Ньюэллс". Впоследствии будущих супругов разделило расстояние, ведь Месси начал играть за ФК "Барселона", а его возлюбленная осталась в Аргентине.

Лео Месси и Антонелла Рокуццо Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Встречаться они начали лишь в 2004 году: когда лучшая подруга Рокуццо разбилась в автокатастрофе. Тогда футболист прилетел на родину, чтобы поддержать Антонеллу.

Напомним, Антонелла Рокуццо примерила шляпу от украинского дизайнера.

Также Фокус писал о начале сотрудничества Лео Месси с саудовским брендом одежды.