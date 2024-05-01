"Сімʼя": Лео Мессі показав трьох синів та дружину (фото)

Мессі та його обраниця знайомі з дитинства. Втім, вони почали зустрічатися через низку обставин через певний час, а одружилися у 2017 році.

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36-річний аргентинський футболіст Ліонель Мессі показав фото з усіма своїми трьома синами. Сімейними кадрами знаменитий спортсмен ділиться в Instagram з понад 500 млн підписників.

На першому знімку зʼявилися Тьяго, Матео і Чіро, а також їхня мама Антонелла Рокуццо. Спадкоємці Лео Мессі позували в однакових темних футбольних формах.

Тим часом дружина Лео Мессі постала в чорному топі та штанах відтінку хакі, доповнюючи свого коханого. На другому фото з каруселі Мессі та Антонелла позували вже удвох. А на останньому кадрі аргентинець стояв сам, посміхаючись на камеру.

"Родина", — лаконічно написав багатодітний батько.

Лео Мессі з родиною

Зазначимо, що гравець ФК "Інтер Маямі" та його кохана одружені з 2017 року. Вони виховують трьох спільних спадкоємців.

Рокуццо знайома з футболістом із семи років. Вони обоє родом із аргентинського міста Росаріо. Вже коли вони виросли, пару знову познайомив Лукас Скалля, брат Антонелли та одноклубник Мессі з "Ньюеллс". Згодом майбутнє подружжя розділила відстань, адже Мессі почав грати за ФК "Барселона", а його кохана залишилася в Аргентині.

Лео Мессі та Антонелла Рокуццо Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Зустрічатися вони почали лише 2004 року: коли найкраща подруга Рокуццо розбилася в автокатастрофі. Тоді футболіст прилетів на батьківщину, щоб підтримати Антонеллу.

Нагадаємо, Антонелла Рокуццо приміряла капелюх від українського дизайнера.

Також Фокус писав про початок співпраці Лео Мессі із саудівським брендом одягу.