УЕФА планирует ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает введение системы видеоповторов (VAR) уже в нынешнем еврокубковом сезоне.
Об этом сообщает The Times.
По информации издания, существует вероятность, что видеоповторы появятся уже начиная с матчей четвертьфинала Лиги чемпионов. Таким образом руководство организации рассчитывает избежать серьезных судейских ошибок на финальных стадиях турнира.
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В начале сентября состоится встреча Европейской ассоциации клубов, на которой пройдет обсуждение данного решения. Отмечается, что введение VAR в Лиге чемпионов приведет к исчезновению помощников рефери на лицевой линии.
Следующим шагом УЕФА по внедрению системы видеоповторов может стать ее использование на чемпионате Европы-2020, однако эта идея находится в стадии разработки.
Напомним, президент ФИФА рассказал об успехах работы системы видеоповторов.