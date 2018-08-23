Зимнюю Олимпиаду-2018 могли отменить из-за испытаний ядерного оружия

Зимняя Олимпиада 2018 года была под угрозой срыва, информирует Inside the Games. В этом признался президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Дело в том, что зимние Олимпийские Игры проводились в этом году в провинции Пхенчхан (Южная Корея), которая географически расположена всего в 80 км от границы с КНДР. А северные корейцы незадолго до старта соревнований решили провести испытания своего ядерного оружия.

Томас Бах разъяснил, что поводом для отмены Олимпиады могут служить не только военные действия на территории страны, где она проводится. Если хотя бы одна страна отказалась присылать свою делегацию из соображений безопасности, то тогда МОК тоже имел бы полное право отменить Олимпийские Игры. "Были очень непростые переговоры с национальными олимпийскими комитетами некоторых стран, которые раздумывали, стоит ли посылать своих спортсменов в Пхенчхан. Скажу больше – мы были очень близки к решению об отмене соревнований. К счастью, Олимпиада состоялась, и в ее ходе удалось избежать серьезных ЧП" -- разоткровенничался глава МОК.

А виновата во всем этом переполохе КНДР, которая к концу 2017 года в очередной раз решила поиграть мускулами перед остальным миром и затеяла испытание ядерного оружия в Восточном море. От греха подальше некоторые страны всерьез планировали отказаться от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, и МОК с пониманием отнесся к их тревогам. Но все в итоге обошлось – в начале этого года наметилось потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна. На открытии зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане делегации соседних стран даже прошлись вместе под флагом единой Кореи.

Напомним, что Северная и Южная Кореи могут создать совместную команду на Олимпиаде в Токио.