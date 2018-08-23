Ломаченко на выходных узнает, с кем будет драться в декабре

Самый титулованный боксер в истории независимой Украины Василий Ломаченко 1 декабря будет отстаивать свой титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO. А в ближайшую субботу украинец узнает, с кем ему придется сражаться в титульном поединке, сообщает BoxingScene.

В ближайшую субботу в США состоится бой между Рэем Бельтраном и Хосе Педрасой. Победитель поединка получит статус претендента на титул чемпиона мира, и в декабре будет драться с Ломаченко. Примечательно, что промоутер Василия – Боб Арум – уже подписал с обоими боксерами контракты на бой с украинцем.

А что касается возвращения Василия в ринг, то это будет знаковое событие в мире профи-бокса. Организаторы боя пока еще определяются с местом проведения титульного поединка в декабре, но телеканал ESPN уже купил права на показ боя с участием Ломаченко в прямом эфире.

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