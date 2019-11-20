Исполнять гимн Украины перед матчами сборной на Евро-2020 будет DZIDZIO

Национальная сборная Украины по футболу досрочно завоевала право выступать на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола доверила группе DZIDZIO исполнять гимн Украины перед матчами национальной сборной на Евро-2020.

Об этом сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас в своем Twitter.

“Дзидзьо – с днем рождения! Самый душевный исполнитель гимна Украины, голос которого вскоре услышит вся футбольная Европа. Поскольку УАФ доверила Михаилу Фоме вживую выступать перед каждым матчем сборной на Евро 2020”, – говорится в сообщении.

Национальная сборная Украины по футболу досрочно завоевала право выступать на Евро-2020, после победы 14 октября над действующими чемпионами Европы футболистами сборной Португалии со счетом 2:1.

17 ноября сборная провела заключительный поединок в отборе Евро-2020, в котором на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" в Белграде обменялась голами с командой Сербии (2:2), и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября. Официальная церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.

Как ранее сообщал Фокус:

Сборная Украины на последних минутах обыграла Эстонию в первом в истории матче национальной команды в Запорожье – 1:0.