Команда из киевской области "Колос" впервые подписала легионера

Контракт с исландским нападающим Вильхамссоном рассчитан до конца сезона-2020/21

Команда из села Ковалевка киевской области "Колос", которая играет свой первый сезон в премьер-лиге Украины, впервые в истории подписала легионера. Им стал исландский атакующий полузащитник Арни Вильхамссон, который перешел в клуб как свободный агент.

Об этом сообщается на официальном сайте "Колоса".

Контракт с футболистом рассчитан до конца следующего сезона. В новой команде Арни будет выступать под 77 номером.

Для 25-летнего Вильхамссона украинский чемпионат не является чужим. Атакующий полузащитник провел полгода в одесском "Черноморце". Исландец перешел к "морякам" в феврале 2019 года на правах аренды и покинул команду в начале лета. За это время Арни успел сыграть 14 матчей за одесский клуб во всех турнирах. На счету Вильхамссона 7 голов. Новый сезон Арни начал в польском клубе "Термалика".

Полную статистику исландского футболиста можете посмотреть здесь.

Выход футбольной команды "Колос" из села Ковалевка в премьер-лигу Украины" стал настоящим прорывом. Этот населенный пункт стал самым маленьким по численности населения, команда из которого играет в высшей лиге чемпионата Украины – около 1 600 жителей. Село Ковалевка находится на расстоянии 80 км от столицы.

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