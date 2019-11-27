"Шахтер" добывает боевую ничью с фаворитом Лиги Чемпионов в Манчестере

Болельщикам горняков было сложно представить, что "Шахтер" сможет рассчитывать на набранные очки

В матче пятого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" добыл очень важную ничью с явным фаворитом английским "Манчестер Сити".

К матчу с английским грандом донецкий "Шахтер" подошел с серьезными кадровыми проблемами. Марлос был удален в поединке против "Динамо" Загреб и в Манчестер не полетел. Также получил травму Тайсон, а Коноплянка и Соломон только вернулись после повреждений.

Болельщикам "горняков" было сложно представить, что "Шахтер" сможет рассчитывать на набранные очки без своих основополагающих исполнителей.

Матч начался с атак английского клуба. Однако "Шахтер" не стушевался, и на 15 минуте имел шансы выти вперед. Вратарь англичан Эдерсон ошибся на выходе, Тете уже вызодил на пустые ворота, но защитники "Сити" успели подстраховать кипера.

Игра далее пошла с преимуществом "Ман Сити", но "Шахтер" держался хорошо, огрызаясь контратаками.

Основные события развернулись во втором тайме. "Манчестер Сити" начал его активно и добился успеха на 15 минуте. Игрок английской команды Жезус избежал офсайда, прошел двух центральных защитников и отдал пас своему партнеру Гюндогану уже на пустые ворота! 1:0!

Казалось, что "Шахтер" не выстоял, но не тут-то было. На 69 минуте Тете запустил на фланг Додо, тот прострелил за спину центральным защитникам, где Соломон точно пробил низом в левый угол. 1:1.

"Манчестер" вновь перешел к атакующим действиям. На 72 минуте практически с линии ворот "Шахтера" выбил мяч Сергей Кривцов.

Игроки "Сити" продолжили атаковать, в основном делая навесы с флангов в штрафную "Шахтера", а "горняки" довольно грамотно оборонялись.

В концовке игры английские футболисты прижали "горняков" к штрафной площадке, однако "Шахтер" выдержал натиск, добыв заслуженную боевую ничью.

Как ранее сообщал Фокус:

На последних секундах выездного матча в рамках Лиге чемпионов с "Аталантой" донецкий "Шахтер" одержал невероятную волевую победу – 2:1.