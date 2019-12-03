Назван лучший футбольный тренер 2019 года в Украине
Андрей Шевченко опередил в этой номинации главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова
Андрей Шевченко признан лучшим тренером Украины. Наставник национальной сборной по футболу получил награду на церемонии "Футбольные звезды Украины-2019".
Шевченко опередил в этой номинации главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова, а также наставника "Зари" Виктора Скрипника.
Петраков получил специальную награду — лучший тренер молодежных команд. Под его руководством молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира.Важно
Также полузащитник Шахтера Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.
На награду претендовали еще два футболиста: бывший обладатель премии и одноклубник победителя Марлос, а также вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков.
Как ранее сообщал Фокус:
- Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников национальных команд 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
- В этом году сборная Украины с Шевченко выиграла свою группу в Лиге наций, а также досрочно квалифицировалась на Евро-2020.