Назван лучший футбольный тренер 2019 года в Украине

Андрей Шевченко опередил в этой номинации главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова

Андрей Шевченко признан лучшим тренером Украины. Наставник национальной сборной по футболу получил награду на церемонии "Футбольные звезды Украины-2019".

Шевченко опередил в этой номинации главного тренера сборной Украины U-20 Александра Петракова, а также наставника "Зари" Виктора Скрипника.

Петраков получил специальную награду — лучший тренер молодежных команд. Под его руководством молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира.

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Также полузащитник Шахтера Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.

На награду претендовали еще два футболиста: бывший обладатель премии и одноклубник победителя Марлос, а также вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вошел в топ-10 лучших наставников национальных команд 2019 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).