Жеребьевка Лиги чемпионов: определились все пары 1/8 финала
2019-12-16 14:07:13
Впервые в плей-офф вышли только представители "большой пятерки" европейского футбола: Англии, Германии, Испании, Италии и Франции
В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об сообщает iSport.
В жеребьевке принимали участие восемь победителей групп, которые были "сеяными", и восемь команд, которые заняли вторые места ("не сеяные"). Сеяные команды проведут ответные матчи на своем поле. В 1/8 финала не могли встретиться клубы из одной ассоциации и клубы, которые играли в одной группе.
Впервые в плей-офф вышли только представители так называемой "большой пятерки" европейского футбола – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.
Все пары плей-офф Лиги чемпионов:
- Боруссия Д - ПСЖ
- Реал Мадрид - Манчестер Сити
- Аталанта - Валенсия
- Атлетико - Ливерпуль
- Челси - Бавария
- Лион - Ювентус
- Тоттенхэм - Лепциг
- Наполи - Барселона
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные игры – 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей – в 21:00 по киевскому времени.
Как ранее сообщал Фокус:
- В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове проиглал со счетом 0:3 итальянской "Аталанте" и покинул турнир. "Горняки" продолжат выступления в Лиге Европы.
- Полузащитник "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году.