"Шахтер" вылетает из Лиги чемпионов, проиграв итальянской "Аталанте"
2019-12-11 21:59:14
"Горняки" проигрлали команде из Бергамо со счетом 0:3
Донецкий "Шахтер" не смог победить итальянскую "Аталанту" и вылетел из Лиги чемпионов.
"Горняки" проигрлали команде из Бергамо со счетом 0:3.
"Шахтер" забили на 15 минуте, но судьи зафиксировали офсайд у Тете в момент передачи от Тайсона.
Счет открыла "Аталанта" во втором тайме. Судья сперва проверял момент на наличие офсайда через систему видеоповторов VAR, и в итоге гол засчитан.
Спустя 14 минут забил Марио Пашалич, которому ассистировал Руслан Малиновский.
Точку в матче на четвертой компенсированной минуте поставил немецкий защитник Аталанты Робин Госенс.
Кроме того, "Шахтер" доигрывал матч вдесятером после удаления Додо на 77-й минуте за неспортивное поведение.
Таким образом, донецкий клуб продолжит играть в Лиге Европы.
Как ранее сообщал Фокус:
- На последних секундах первого матча в рамках Лиги чемпионов с "Аталантой" донецкий "Шахтер" одержал невероятную волевую победу – 2:1.
- Донецкий "Шахтер" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов на стадионе "Металлист" в Харькове не сумел обыграть "Динамо" из Загреба. Матч закончился вничью 2:2.
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В матче пятого тура Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" добыл очень важную ничью с явным фаворитом английским "Манчестер Сити".