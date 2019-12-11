"Шахтер" вылетает из Лиги чемпионов, проиграв итальянской "Аталанте"

"Горняки" проигрлали команде из Бергамо со счетом 0:3

Донецкий "Шахтер" не смог победить итальянскую "Аталанту" и вылетел из Лиги чемпионов.

"Горняки" проигрлали команде из Бергамо со счетом 0:3.

"Шахтер" забили на 15 минуте, но судьи зафиксировали офсайд у Тете в момент передачи от Тайсона.

Счет открыла "Аталанта" во втором тайме. Судья сперва проверял момент на наличие офсайда через систему видеоповторов VAR, и в итоге гол засчитан.

Спустя 14 минут забил Марио Пашалич, которому ассистировал Руслан Малиновский.

Точку в матче на четвертой компенсированной минуте поставил немецкий защитник Аталанты Робин Госенс.

Кроме того, "Шахтер" доигрывал матч вдесятером после удаления Додо на 77-й минуте за неспортивное поведение.

Таким образом, донецкий клуб продолжит играть в Лиге Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

На последних секундах первого матча в рамках Лиги чемпионов с "Аталантой" донецкий "Шахтер" одержал невероятную волевую победу – 2:1.