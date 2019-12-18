Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинала футбольного Кубка Украины
2019-12-18 17:35:39
На данном этапе турнира были представлены команды и трех разных футбольных лиг
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины, по итогам которой команды узнали своих будущих соперников. ОБ этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
На данном этапе турнира были представлены команды и трех разных лиг: пять клубов от Украинской Премьер-лиги: "Динамо", "Десна", "Александрия", "Мариуполь", "Ворскла"; двое представителей Первой лиги: "Ингулец" и "Минай", а также один участник из Второй лиги – "Альянс".
В результате, пары распределились следующим образом:
- "Александрия" - "Динамо"
- "Ворскла" - "Десна"
- "Минай" - "Ингулец"
- "Альянс" - "Мариуполь"
Напомним, что на этой стадии команды определяют победителя по результатам одного матча. Поединки пройдут предположительно в начале марта 2020 года, а финал состоится 13 мая в Тернополе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году Кубок Украины достался "Шахтеру", который уничтожил в финале "Ингулец" со счетом 4:0.
- 30 октября киевское "Динамо" в фееричном матче выбило донецкий "Шахтер" из борьбы за кубок Украины в 2020 году.